TMW Cuppone saluta l'Audace Cerignola: ora le visite, poi la firma su un biennale con l'Entella

L'arrivo di Riccardo Turicchia è già stato ufficializzato stamani (CLICCA QUI per il comunicato), e in giornata - o al massimo domani - è atteso anche un altro annuncio: Luigi Cuppone sarà un nuovo attaccante della Virtus Entella. Salutata l'Audace Cerignola, il classe 1997 è pronto al salto in Serie B, e, come avevamo anticipato proprio questa mattina, è atteso in giornata a Chiavari per sostenere le visite mediche che anticipano poi la firma sul contratto e la conseguente ufficialità dell'operazione avvenuta.

Adesso, come sempre raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, emerge anche la formula del trasferimento che, a differenza di quanto potesse sembrare all'inizio, non prevederà opzioni, ma sarà a titolo definitivo, con i liguri che sul piatto hanno messo un contratto biennale.

Sia lui che il prima citato difensore, Turicchia, saranno quindi a disposizione di mister Andrea Chiappella per la prossima sfida di campionato, che venerdì sera, in occasione della prima gara del girone di ritorno, contrapporrà i Diavoli Neri alla Sampdoria, nel confronto che si giocherà al 'Ferraris' di Genova con fischio di inizio fissato alle ore 20:30.