Virtus Entella, Cuppone: "Ho avuto altre possibilità, ma questa è una grande opportunità"

Dopo la firma sul contratto l'attaccante Luigi Cuppone ha rilasciato ai canali ufficiali della Virtus Entella le sue prime parole da giocatore biancoceleste.

“Sono molto contento di essere arrivato a Chiavari e non vedo davvero l’ora di mettermi a disposizione del mister. - ha spiegato il classe '97 che arriva dall'Audace Cerignola - Per me si tratta di una grande opportunità e per questo voglio ringraziare sia la società che il direttore per avermi scelto. Ritrovo la Serie B dopo qualche anno dall’ultima volta e lo faccio con molta più maturità e consapevolezza dei miei mezzi".

Cuppone poi si è soffermato anche sulle voci di mercato sul suo conto, è stato cercato anche da Union Brescia e Salernitana, e della scelta di approdare in Liguria: "Sono sincero, in queste settimane ho avuto diverse possibilità, ma quando ho parlato con il direttore mi ha subito trasmesso l’identità di questo club. Quando si percepiscono voglia e serietà, non si può far altro che desiderare di vestire questa maglia. Ho giocato diverse volte contro l’Entella e ogni volta è stato sempre difficile venire a fare risultato qui. Ora che ho la possibilità di difendere questi colori sono onorato e non vedo l’ora di dare il massimo”.