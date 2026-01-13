Ufficiale Virtus Entella, ecco il colpo Cuppone per l'attacco. Arriva dall'Audace Cerignola

Era nell'aria ed ora è arrivata anche l'ufficialità: l'attaccante Cuppone lascia l'Audace Cerignola e sale in Serie B per vestire la maglia della Virtus Entella. Lo comunica proprio il club ligure sui propri canali ufficiali:

"Luigi Cuppone è un nuovo giocatore dell’Entella. L’attaccante si trasferisce a Chiavari a titolo definitivo dall’Audace Cerignola.

Il giocatore pugliese vanta una lunga carriera tra Serie C e Serie B, con 78 gol realizzati in 252 presenze tra i professionisti. In questa prima parte di stagione, con la maglia del Cerignola, tra campionato e Coppa Italia, Cuppone ha messo a referto 21 presenze condite da 6 gol.

Benvenuto a Chiavari, Gigi".

Il giocatore, come anticipato, si legherà al club biancoceleste firmando un contratto biennale.