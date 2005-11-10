Roma, niente da fare per Svilar: il portiere ha svolto gli esami, tornerà dopo la sosta

Pierluigi Gollini non sta facendo rimpiangere Mile Svilar, ma è chiaro che avere il portiere titolare per Gian Piero Gasperini e la Roma sarebbe tutt'altra cosa. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il classe '99 si è sottoposto questa mattina a nuovi esami per capire a che punto sia la guarigione della sua frattura al piede e dopo di essi lo staff medico ha deciso che tornerà solamente dopo la sosta.

Quante e quali partite salterà ancora

L'ex estremo difensore del Benfica resterà dunque indisponibile per le prossime sfide prima della pausa per le nazionali e sarà assente contro Udinese, Manchester United e Sassuolo. Nessuno a Trigoria vuole prendersi dei rischi, tantomeno il tecnico giallorosso, che ha elogiato recentemente anche il suo sostituto Gollini: "Non fa 112 partite di livello per caso. Adesso è anche un altro ragazzo, all'epoca all'Atalanta era giovane, più esuberante e con meno spirito di lavorare e migliorarsi. Ci siamo ritrovati qui a Roma, non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Abbiamo rimesso un po' di puntini a posto, si allena sempre al massimo da un anno e mezzo. Portiere di grande livello".