Altre due promozioni in Serie C. Dalla D salgono il Vado e l'Ostiamare della famiglia De Rossi

Si è giocata questo pomeriggio alle ore 15:00 la 33ª e penultima giornata del campionato di Serie D, che in questo caldo pomeriggio ha regalato altre due promozioni in Serie C. È infatti stata chiusa la pratica del Girone A, con il Vado che ha festeggiato il salto di categoria, mentre nel Girone F ha gioito l'Ostiamare della famiglia De Rossi, che ha sbaragliato la concorrenza di squadre come Ancona e Teramo (i dorici avevano per altro vinto anche la Coppa Italia di categoria, ma non l'hanno spuntata nel girone).

Le compagini ligure e quella laziale, quindi, si uniscono alle formazioni già promosse, ovvero Folgore Caratese, Treviso, Grosseto, Scafatese e Barletta.

Da segnalare, nel corso della conferenza stampa del Genoa, proprio le parole di Daniele De Rossi per la festa della squadra della sua città: "Avrei voluto festeggiare come si deve perché questa sconfitta mi disturba. Fa parte però di un percorso che ci ha portato alla salvezza. E' una gioia non solo calcistica ma familiare, umana. Torniamo alla ribalta per una cosa felice ma non per fatti di cronaca e non per fiction che, come giusto che sia, punta il dito a fatti di cronaca. Ora vado ad abbracciare l'altra mia famiglia che sta giù a Ostia perché è il sogno della mia famiglia portarla in alto e farla brillare ogni tanto. Sono emozionato, come si vede (si commuove ndr)".