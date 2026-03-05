Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Benevento sogna, Floro Flores: "Quella parola lì non la pronuncio. Oggi vittoria sofferta"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Ivan Cardia
Oggi alle 22:43Serie C
Ivan Cardia

Vittoria ad alta quota per il Benevento, che ha superato il Catania nella 30ª giornata del girone C del campionato di Serie C. Ai microfoni di Sky, il tecnico Antonio Floro Flores ha commentato questo risultato: “Mignani avrebbe meritato di giocare dall’inizio, ma devo gestire un po’ le forze avendo tante partite ravvicinate. Ho un parco attaccanti veramente importante e ringrazio il presidente”.

Un parco giocatori da squadra che sta dominando, +10 sul Catania: è un pezzetto di promozione? 
“No, è ancora lunga. Mancano ancora otto partite e ora inizia il percorso più difficile, perché devi vincere sempre. Il Catania va forte, corre, oggi ci ha messo in difficoltà. Per quella parola lì è ancora lunga, io non la pronuncio”.

Dal suo arrivo ha dato identità, freschezza: è il Benevento che aveva in testa? 
“Quando venivo a vederlo immaginavo già come poteva essere, però è successo tutto all’improvviso. Non me l’aspettavo, perché mister Auteri stava facendo bene e mi ha lasciato una squadra ben preparata. Poi ci ho messo del mio perché ognuno ha le sue idee, mi stanno facendo vivere emozioni e non penavo mai che il mio percorso sarebbe potuto iniziare così. Oggi abbiamo fatto tanta fatica e abbiamo portato a casa una vittoria sofferta, difficile”.

