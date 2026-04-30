Cesena, incontro con Floccari come possibile nuovo direttore sportivo

In attesa di capire quale sarà l'esito della stagione di Serie B, la proprietà del Cesena si è già messa in moto per trovare il direttore sportivo che prenderà il posto dopo l'addio delle scorse settimane di Filippo Fusco.

Stando a quanto riportato dal Corriere Romagna al momento sta tenendo banco, in maniera particolare, un profilo: quello di Sergio Floccari.

Nelle scorse ore, infatti, ci sarebbe stato un incontro fra quest'ultimo e Nicholas Aiello vicepresidente del club romagnolo durante il quale si sarebbero affrontati temi legati al possibile approdo in bianconero dell'attuale coordinatore del settore giovanile del Monza.

Non mancano, però, altri candidati a questa carica. Negli ultimi giorni sarebbe emerso anche il nome di Davide Vaira fresco di addio al Pisa.