Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A"

A margine della cerimonia d'insediamento della nuova presidenza di Confindustria Campania Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha trovato il modo di rilasciare alcune dichiarazioni anche sulla sua avventura al timone del club sannita:

“L’ultimo anno mi hanno scritto ‘vattene’, ma sono così cretino che non me ne sono andato – ha detto il patron in riferimento alle contestazioni della passata stagione (fonte CalcioBenevento.it –. Perché quando qualcuno mi dice ‘vattene’, io non me ne vado, ma faccio il contrario. Io vado via quando risalgo in Serie A perché quella è mia, è la nostra e devono restituircela un’altra volta.

Ma voi mi dovete aiutare. Potrò anche andare via e succederà, come è giusto che sia, ma porterò con me un bagaglio di amore e di affatto che gli altri possono solo invidiare. E lo porterò sempre dentro di me. Nel giorno in cui dovesse veramente succedere che la distanza, visto che abito a 130 km da qua, mi dovesse impedire di essere così frequentemente a Benevento, non mi aspetto che qualcuno mi venga a trovare. Ma sappiate che il ricordo dei giorni passati con voi, in questo Sannio, mi accompagnerà sempre fino alla fine".