Inter, niente tifosi a Firenze: "Domani tutti alla stazione. Il nostro sostegno non mancherà mai"

Il Secondo Anello Verde, cuore pulsante del tifo dell'Inter, ha pubblicato un comunicato sui propri profili social. Domenica l'Inter sarà impegnata all'Artemio Franchi contro la Fiorentina, ma non potrà esserci seguito, visto quello che è stato deciso dal Giudice Sportivo dopo il petardo lanciato a Emil Audero nella trasferta di Cremona. Di conseguenza il messaggio che hanno voluto lanciare i sostenitori nerazzurri è il seguente:

"Domenica il settore ospiti di Firenze sarà vuoto. Ma il nostro sostegno non si ferma e non mancherà mai. Domani, 21 marzo, tutto il popolo interista è chiamato a raccolta per far sentire la nostra voce e per caricare la squadra prima della partenza per questa fondamentale trasferta. Il ritrovo è fissato per tutti alle ore 15.30 presso l'ingresso della stazione Rho-Fiera. Ancora una volta, soli contro tutti!".