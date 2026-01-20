Ufficiale
Bra, ceduto Paolo Cannistrà a titolo definitivo alla Giana Erminio
TUTTO mercato WEB
L’A.C. Bra comunica, in data odierna, il trasferimento a titolo definitivo di Paolo Cannistrà (difensore classe 2000) alla Giana Erminio, nel girone A della Serie C.
A lui va il nostro ringraziamento per quanto dimostrato in campo e fuori, nei confronti dei colori giallorossi, augurandogli le migliori fortune umane e professionali.
