Campobasso, Rizzetta: "Vogliamo la Serie B, ma 4mila in casa è una delusione enorme"

“La Serie B deve essere un impegno reciproco, stiamo facendo tutto il possibile per riportare la squadra in cadetteria, ma bisogna presentarsi in massa allo stadio e avere un supporto più corposo da parte degli sponsor, oltre a vedere realizzato quanto dicono le istituzioni”. Il presidente del Campobasso Matt Rizzetta parla così ai microfoni di Telemolise guardando anche al futuro con il sogno del salto di categoria: “Perché le chiacchiere le porta via il vento, ora è il tempo dei fatti. Io stesso fra due settimane tornerò e sarò allo stadio".

“Stiamo vivendo un momento molto positivo sportivamente parlando. Sul campo siamo quinti in classifica per la prima volta in quasi 40 anni. - prosegue il numero uno lanciando un appello - Vorrei chiedere un appoggio più corposo da parte del pubblico perché avere meno di 4mila spettatori è una delusione enorme. Stiamo investendo tanto sia dal punto di vista economico che delle risorse umane, abbiamo una posizione di classifica molto interessante ma bisogna essere tutti uniti e contare sull’appoggio assoluto da parte dell’intera regione”.

Rizzetta sottolinea la crescita della squadra sotto la sua gestione: “Abbiamo comunque un seguito in trasferta bellissimo e in casa molto leale, però serve fare tutti un salto di qualità perché potremmo fare davvero qualcosa di speciale. Questo mio appello nasce da sentimenti belli e ambiziosi. Ci vorrà un sacrificio da parte di tutti quanti, non posso essere io da solo a portare avanti il progetto. Ci ho sempre creduto, gestisco da 4-5 anni questa società e mi chiedo cosa poter fare di più dopo i due campionati vinti, la salvezza e l'ottima posizione attuale? Il pubblico molisano ha fame di calcio in un campionato che conta”.