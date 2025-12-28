Campobasso, Rizzetta fissa la rotta: "Costruiamo una squadra per la Serie B"

Il Campobasso guarda avanti con ambizione e idee chiare. Intervistato da Primo Piano Molise, il presidente Matt Rizzetta ha tracciato la linea in vista della prossima stagione, ribadendo come l’obiettivo dichiarato sia quello di costruire una squadra in grado di puntare concretamente alla promozione in Serie B.

Per quanto riguarda l’annata in corso, il numero uno rossoblù si dice soddisfatto: “Siamo in linea con quanto previsto, ovvero stare in zona playoff. Dispiace aver perso qualche punto in classifica, ma la squadra c’è e nel girone di ritorno possiamo giocarci le nostre chance contro chiunque”. Un messaggio di fiducia al gruppo, chiamato a dare continuità e solidità nella seconda parte del campionato.

Capitolo mercato: Rizzetta sottolinea come la strategia del club sia improntata alla programmazione. “Ragioniamo già in ottica futura: non avrebbe senso investire cifre importanti per giocatori che poi non sarebbero funzionali a un organico più ambizioso per l’anno prossimo”. In uscita, al momento, non si registrano richieste di cessione, ma rispetto alla scorsa stagione l’approccio sarà diverso: “Prima le uscite, poi le entrate”.

Il presidente conclude spiegando che solo dopo aver chiarito il quadro generale si interverrà sul mercato: “Nella seconda metà di gennaio cercheremo di rinforzarci”. Una strategia ponderata, che conferma la volontà del Campobasso di crescere passo dopo passo, senza strappi ma con grande determinazione.