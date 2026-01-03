Campobasso, Zauri: "Consapevoli di avere le nostre forze: ci faremo trovare pronti"

In vista della gara contro il Ravenna, il tecnico del Campobasso Luciano Zauri è intervenuto in conferenza stampa: "Sarà un bel banco di prova contro la prima della classe. Siamo desiderosi di confrontarci con una squadra così forte, consapevoli di avere le nostre armi: ci faremo trovare pronti.

Abbiamo lavorato un po' su tutto, ripassando quello che ci eravamo detti nei primi mesi: ho notato tanta voglia nei ragazzi, che si sono presentati in buona forma. Abbiamo consolidato un sistema di gioco e abbiamo voglia di far bene, ma dovremo saper soffrire quando l'avversario ci metterà un po' alle corde: abbiamo degli ottimi giocatori che possono far male al Ravenna.

Sarà una partita caratterizzata da due fasi, dovremo essere bravi a sfruttare le nostre capacità sugli esterni e in mezzo al campo: ci sarà da essere squadra dal primo all'ultimo minuto. Il Ravenna è molto forte e compatto, oltre che capace di ripartire e di soffrire: rispetteremo l'avversario ma ci concentreremo anche su di noi. I duelli faranno la differenza, sono convinto che faremo una grande partita".