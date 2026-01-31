Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Campobasso, Zauri mette in guardia i suoi per il Pontedera: "Guai a non farci trovare pronti"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Andrea Piras
Oggi alle 10:49Serie C
Andrea Piras

In vista del match contro il Pontedera, il tecnico del Campobasso Luciano Zauri ha commentato: "Sicuramente grande rispetto per il Pontedera. Le ultime due partite hanno dimostrato quanto tengano a questa categoria. Vogliono fare qualcosa di buono e stanno seguendo un percorso diverso rispetto all’inizio della stagione. Sarà una partita molto, molto difficile. L’atteggiamento nostro sarà fondamentale, come in tutte le gare. Guai a non farci trovare pronti, ma sicuramente lo saremo.

Il divario mostrato nella gara di andata è ancora attuale? Sicuramente no. Giovedì scorso hanno iniziato il loro campionato in termini di prestazioni recenti. Ripeto, è una squadra solida, ha trovato delle certezze. Ci vorrà pazienza, ci vorrà qualità e tanta aggressività nei momenti in cui la partita lo richiederà.

Cosa sfruttare? Sicuramente la nostra compattezza e l’atteggiamento saranno le armi fondamentali per questa partita. Poi servirà tanta generosità e soprattutto pazienza, magari quando la squadra avversaria in alcuni frangenti si chiuderà. Dovremo essere molto bravi in quei momenti".

