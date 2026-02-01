Campobasso, colpo in entrata per Zauri: dal Ravenna arriva Luciani
Il Campobasso è pronto a regalare un rinforzo di peso a mister Luciano Zauri per potenziare il reparto offensivo. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il club molisano ha chiuso l’accordo con il Ravenna per l’arrivo di Pierluca Luciani.
L’attaccante classe 2002, protagonista di una prima parte di stagione molto positiva con i romagnoli, ha messo a referto 7 gol e 3 assist, attirando l’attenzione di diversi club. Cresciuto nel vivaio del Frosinone, Luciani vanta già una discreta esperienza in Serie C, maturata anche con le maglie di Monterosi e Messina.
Il trasferimento avverrà con la formula del prestito fino a giugno 2026, segnale della volontà del Campobasso di puntare su di lui non solo per l’immediato, ma anche in prospettiva. Un innesto che promette di dare maggiore incisività al reparto avanzato dei lupi, aggiungendo dinamismo e capacità realizzativa.
Per Zauri si tratta di una soluzione importante per aumentare le rotazioni offensive e alzare il livello qualitativo della squadra, mentre per Luciani si apre una nuova opportunità per continuare il proprio percorso di crescita con continuità e responsabilità.