Campobasso, Zauri: "Prestazione non all'altezza. Non siamo questi e lo abbiamo dimostrato"

Il tecnico del Campobasso Luciano Zauri ha commentato la sconfitta contro il Bra: "C'è dispiacere per una prestazione non all'altezza e della quale mi assumo tutte le responsabilità. L'idea era tutt'altra ma non siamo riusciti a metterla in pratica. C'è poco da girarci intorno, non siamo questi e lo abbiamo dimostrato in altre occasioni.

Il primo tempo è stato combattuto e giocato a viso aperto, abbiamo avuto le nostre occasioni così come le ha avute il Bra ma da parte nostra è mancato l'atteggiamento di squadra che vuole vincere la partita. Nella ripresa tante cose non hanno funzionato e mi dispiace molto per i nostri tifosi, che anche oggi ci hanno seguito numerosi. Dobbiamo fare sicuramente molto meglio a partire dalla prossima".

GIRONE B

Sabato 6 dicembre

Livorno-Arezzo 2-1

39’ Dionisi (L), 60’ Noce (L), 90’+14’ rig. Pattarello (A)

Pianese-Gubbio 1-0

61’ Tirelli

Bra-Campobasso 2-0

53' La Marca (B), 67' Sinani (B)Domenica 7 dicembre

Ore 12:30 - Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen

Ore 14:30 - Perugia-Ternana

Ore 14:30 - Torres-Pineto

Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera

Lunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Ascoli-Forlì

Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro

Riposa: Sambenedettese

Classifica - Arezzo 38*, Ravenna 38*, Ascoli 29, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Forlì 21,Ternana 21, Pianese 21*, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Gubbio 18*, Juventus Next Gen 18, Livorno 18**, Sambenedettese 17*, Bra 14*, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 8

* una gara in più

* due gare in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva