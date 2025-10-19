Campobasso, Zauri: "Ternana squadra forte ma siamo pronti per questa partita importante"

In vista della gara contro la Ternana, il tecnico del Campobasso Luciano Zauri ha parlato in conferenza stampa: "Affrontiamo una squadra forte - ha esordito - con nomi importanti. Hanno iniziato il campionato non nel migliore dei modi, ma nelle ultime partite hanno tirato fuori il meglio. Sarà una gara molto difficile, lo sappiamo, ma ci siamo concentrati come sempre sulle nostre armi. Abbiamo lavorato bene e siamo pronti per questa partita importante.

Il calendario? Ci aspettano quattro gare in dieci giorni, quindi sarà fondamentale gestire le energie mentali oltre che fisiche. Per questo abbiamo bisogno di tutto il gruppo. Fortunatamente abbiamo recuperato diversi uomini, ed è quello che volevamo: quasi tutti avranno spazio e dovranno farsi trovare pronti. Bifulco ha avuto un piccolo problema, lo valuteremo nelle prossime ore e potrebbe non essere della gara.

In compenso, recuperiamo Armini e Brunet: il primo si allena con noi da pochi giorni ma sta bene, il secondo lavora con continuità già da un paio di settimane. Sono due giocatori importanti per noi. Sappiamo il valore della Ternana - ha concluso - ma siamo consapevoli del nostro percorso e del lavoro che stiamo facendo. Domani serviranno attenzione e carattere, ma il gruppo è pronto".