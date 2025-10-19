Serie B, Catanzaro-Padova: due squadre a caccia di punti

La sfida in programma domenica 19 ottobre alle 19:30 al “Ceravolo” rappresenta per il Catanzaro un autentico banco di prova. Dopo un avvio di stagione complicato, la formazione di Aquilani è chiamata a invertire la rotta e a riprendere fiducia di fronte al proprio pubblico. In Calabria arriva il Padova. Entrambe le formazioni arrivano alla gara con gli stessi punti in classifica e la consapevolezza di dover dare una scossa immediata alla stagione. Il “Ceravolo” si prepara dunque a un confronto dal valore doppio: tecnico e psicologico, dove solo chi riuscirà a gestire meglio la pressione potrà rilanciarsi davvero.

COME ARRIVA IL CATANZARO - L’area tecnica dovrà fare i conti con gli infortuni e qualche dubbio di formazione. Restano indisponibili Di Francesco, Frosinini e Pompetti, mentre Bettella è in dubbio a causa di un fastidio muscolare accusato negli ultimi giorni. In caso di forfait, sarà Brighenti a prendere posto in difesa. La squadra dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, modulo che consente maggiore densità in mezzo al campo e libertà ai trequartisti di muoversi tra le linee. In mediana agiranno Petriccione e Pontisso, con Cassandro e Favasuli sulle corsie laterali, mentre il tandem Oudin-Cissé supporterà il capitano Iemmello. La necessità di ritrovare un’identità chiara e un equilibrio tra i reparti è la priorità assoluta per un gruppo ancora in costruzione. La sosta, da questo punto di vista, potrebbe aver permesso di recuperare energie mentali e di correggere gli errori mostrati soprattutto nella sconfitta di Monza, che aveva messo in luce difficoltà di compattezza e di finalizzazione.

COME ARRIVA IL PADOVA - Dall’altra parte, anche il Padova non vive un momento brillante. La squadra di Andreoletti, reduce da una sconfitta contro il Bari dopo la vittoria iniziale di campionato, si presenta in Calabria con qualche defezione. Gli infortunati Silva, Pastina e Baselli restano ai box, mentre Capelli è squalificato per l’espulsione rimediata nell’ultimo turno. Al suo posto, sulla fascia destra, dovrebbe agire Ghiglione, pronto a fornire spinta e copertura in una linea a cinque impostata nel 3-5-2. Il tecnico veneto punterà sulla solidità dei centrali Sgarbi, Faedo e Perrotta e sull’esperienza avanzata di Bortolussi e Bonaiuto per provare a colpire in ripartenza.