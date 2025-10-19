Gubbio, Di Carlo: "Dobbiamo lavorare sulla personalità e sulla compattezza"

Dopo la sconfitta contro il Guidonia Montecelio, il tecnico del Gubbio Domenico Di Carlo ha commentato in conferenza: "Nei primi dieci minuti la squadra ha fatto quello che doveva fare, poi abbiamo perso tre palloni di fila, ci siamo allungati e abbiamo preso paura. È successo nel primo come nel secondo tempo: partiamo bene e poi ci disuniamo. Dobbiamo lavorare sulla personalità e sulla compattezza, perché gli episodi fanno la differenza. Il Guidonia nel primo tempo ha tirato due volte in porta, una con la traversa, e noi una volta e mezzo, senza mai essere realmente pericolosi.

Dopo la traversa di Minta è arrivato il gol su punizione, e lì è cambiata la partita. Non dovevamo prendere il secondo gol: sapevamo che potevamo riaprirla, ma non siamo stati lucidi nei momenti decisivi. È una sconfitta che fa male e ci deve far riflettere, ma senza tragedie: sabato c’è un’altra partita e dobbiamo ripartire subito. Bisogna essere più incisivi, più frizzanti e più cattivi agonisticamente. In certi momenti serve il fallo tattico, serve malizia, perché in questa categoria non puoi regalare transizioni.

Siamo una squadra che deve restare corta, unita, altrimenti andiamo in difficoltà. I primi dieci minuti di ogni tempo mi sono piaciuti, ma venti minuti non bastano: dobbiamo crescere, ritrovare fiducia e riportare gli episodi dalla nostra parte. Settimana prossima lavoreremo su equilibrio e vicinanza tra i reparti, perché la prima sconfitta in casa brucia, e dobbiamo subito andare a riprenderci i punti persi".