Juventus, dall'Inghilterra: il Tottenham vuole un attaccante e spinge per Vlahovic

Il nome di Dusan Vlahovic, si sa, è tra quelli più in voga sul mercato. L'attaccante serbo è da un po' in uscita dalla Juventus e, anche se in estate è rimasto, nei prossimi mesi il suo dossier potrebbe nuovamente infiammarsi. Secondo quanto riportato da Football Insider, il Tottenham sarebbe ora in vantaggio su Chelsea e Manchester United nella corsa per assicurarsi l’attaccante serbo della Juventus, destinato a diventare uno dei protagonisti della prossima finestra di mercato invernale.

Gli Spurs, attualmente terzi in Premier League a soli due punti dalla vetta, cercano un centravanti di peso per completare il reparto offensivo, complice la forma altalenante di Richarlison e i problemi fisici di Solanke. E Vlahovic - si legge - sarebbe propenso a scegliere il Tottenham come prossima destinazione.



Il 25enne attaccante bianconero è legato alla Juventus fino al termine della stagione, ma il suo futuro a Torino appare ormai segnato. Come rivelato dal portale inglese, il club sarebbe disposto a cederlo a prezzo ridotto già a gennaio, pur di non perderlo a parametro zero in estate. Chelsea e Manchester United restano alla finestra, ma il Tottenham sembra aver mosso i passi più concreti, forte della fiducia del giocatore e della prospettiva di un progetto tecnico stabile e ambizioso. La Juventus, dal canto suo, valuta la cessione come un’occasione per fare cassa e alleggerire il monte ingaggi. La corsa a Vlahovic è ufficialmente aperta.