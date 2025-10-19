Virtus Verona, Fresco: "Dimostrato di poter giocare alla pari con le top, ora serve continuità"
Il tecnico della Virtus Verona Luigi Fresco ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Pro Patria: "Partiamo molto fiduciosi. La Pro Patria è una squadra ben organizzata e compatta, con giocatori di qualità. Dopo aver affrontato le prime in classifica, ora dobbiamo confermarci anche contro squadre considerate ‘più normali’. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con le top, ma la vera crescita passa dalla continuità.
L’obiettivo è dare seguito a quanto di buono fatto finora senza sottovalutare l'avversaria. Sarà una sorta di prova del nove dopo le belle prove con le prime della classe".
Editoriale di Luca Calamai E' un'Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
4 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
