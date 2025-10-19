Il doppio ex Brocchi: "Milan da scudetto per tre motivi. Fiorentina meglio della classifica che ha"

In vista della gara di questa sera tra Milan e Fiorentina, a La Gazzetta dello Sport ha parlato il doppio ex Christian Brocchi. Queste le sue parole: “Che gara mi aspetto? Bella perché si affronteranno due formazioni che cercano di giocare e non aspettano l’avversario”.

Più sorpreso in positivo dal Milan o in negativo dalla Fiorentina?

““Dalla Fiorentina. Nelle prime giornate di campionati, Vio qualcosa di buono a livello di gioco l’hanno mostrato, ma Kean è stato sfortunato e non ha avuto il piede caldo. In più goal subiti sul calcio piazzato sono stati troppi: hanno inciso sui risultati e hanno tolto autostima e tranquillità. La squadra è buona, migliore della classifica. Può puntare ad un posto in Europa”.

Si aspettava un Allegri già così incisivo?

“Sì è prima che iniziasse il campionato avevo detto che il Milan era una potenziale vincitrice dello scudetto per tre motivi: il primo, allegri dopo un anno fermo a smaltito le scorie negative delle ultime stagioni complicate alla Juventus e ha voglia di rimettersi in gioco; il secondo, giocare solo il campionato aiuta tanto quando sei una squadra di prima fascia; il terzo, il Milan ha una rosa forte che grazie al mercato è stata sistemata da centrocampo in su. Se avesse un difensore di livello in più…”.

A Leao cosa manca?

“Deve capire che può arrivare dove vuole, perché ha delle qualità sopra la media”.