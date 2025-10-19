Potenza, Bertotto: "Ho trovato un gruppo motivato, con tanta voglia di lavorare"

Il tecnico del Potenza Valerio Bertotto ha parlato del match contro il Team Altamura: "Ci sono visioni e idee che si discostano da quelle del passato recente. Ogni tecnico porta con sé un’impronta personale. Il mio obiettivo è trasmettere in tempi rapidi ai ragazzi ciò che vogliamo fare. Per ora ho trovato un gruppo motivato, con tanta voglia di lavorare.

L’ambiente è sereno e ci sono tutte le condizioni per disputare un campionato di livello, puntando a essere protagonisti e non comparse - riporta Contro-piede.it -. Voglio vedere una squadra che non si accontenta, che lavora ogni giorno per crescere e generare entusiasmo. Un allenatore deve saper costruire delle certezze attorno alla squadra. Durante gli allenamenti si notano i progressi del singolo, oppure si evidenziano i momenti di difficoltà. Mi auguro che si sviluppi una sana competizione interna, perché tutti devono ambire alla migliore condizione possibile, sia fisica che mentale.

È normale che nei primi giorni ci sia un po’ di smarrimento. Serve adattarsi e trovare subito nuovi punti di riferimento, creare fiducia e obiettivi chiari. Dopo i primi momenti di conoscenza, ho visto i ragazzi entrare nella nuova mentalità. Ora serve tirare fuori la giusta determinazione per tornare a esprimere il nostro potenziale".