Da Firenze arrivano conferme: Kean è recuperato, a San Siro va verso la titolarità

Quella che fino a 24 ore fa sembrava una flebile speranza, con il passare del tempo è diventata sempre più realtà: alla fine per la gioia della Fiorentina Moise Kean dovrebbe essere perfettamente recuperato e giocare titolare questa sera a San Siro, nel match in programma contro il Milan delle ore 20:45.

La conferma (QUI la nostra probabile formazione) arriva questa mattina dal Corriere Fiorentino, che all’interno delle proprie pagine riferisce come lo stesso giocatore ci abbia messo tanta determinazione per esserci assieme al resto della squadra e provare a trascinarla alla prima vittoria in campionato. Ieri c’è stato un provino sugli scatti e i cambi di direzione e il classe 2000 avrebbe dato piena disponibilità a Pioli.

Una notizia fantastica per i viola, che arrivano all’appuntamento - pur con gli sfavori del pronostico - con quasi tutti i giocatori a propria disposizione, esclusi i lungo degenti Lamptey e Kouamé e l’indisponibile Richardson. Diverso, invece, il discorso per Massimiliano Allegri, che dopo aver perso Pulisic, Rabiot, Estupinan e Nkunku potrebbe dover fare anche a meno di Loftus-Cheek. L’inglese ha sofferto nella rifinitura ieri un problema muscolare e sarà valutato in giornata: se non dovesse farcela sarà Saelemaekers ad agire in avanti a supporto di Leao, con il giovane Athekame che prenderà posto sulla destra.