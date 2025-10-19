Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Da Firenze arrivano conferme: Kean è recuperato, a San Siro va verso la titolarità

Da Firenze arrivano conferme: Kean è recuperato, a San Siro va verso la titolarità TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Niccolò Righi
Oggi alle 11:45Serie A
Niccolò Righi

Quella che fino a 24 ore fa sembrava una flebile speranza, con il passare del tempo è diventata sempre più realtà: alla fine per la gioia della Fiorentina Moise Kean dovrebbe essere perfettamente recuperato e giocare titolare questa sera a San Siro, nel match in programma contro il Milan delle ore 20:45.

La conferma (QUI la nostra probabile formazione) arriva questa mattina dal Corriere Fiorentino, che all’interno delle proprie pagine riferisce come lo stesso giocatore ci abbia messo tanta determinazione per esserci assieme al resto della squadra e provare a trascinarla alla prima vittoria in campionato. Ieri c’è stato un provino sugli scatti e i cambi di direzione e il classe 2000 avrebbe dato piena disponibilità a Pioli.  

Una notizia fantastica per i viola, che arrivano all’appuntamento - pur con gli sfavori del pronostico - con quasi tutti i giocatori a propria disposizione, esclusi i lungo degenti Lamptey e Kouamé e l’indisponibile Richardson. Diverso, invece, il discorso per Massimiliano Allegri, che dopo aver perso Pulisic, Rabiot, Estupinan e Nkunku potrebbe dover fare anche a meno di Loftus-Cheek. L’inglese ha sofferto nella rifinitura ieri un problema muscolare e sarà valutato in giornata: se non dovesse farcela sarà Saelemaekers ad agire in avanti a supporto di Leao, con il giovane Athekame che prenderà posto sulla destra.

Articoli correlati
Oggi sfida al Milan e Kean non è al 100% ma il Corriere Fiorentino annuncia: "Spinge... Oggi sfida al Milan e Kean non è al 100% ma il Corriere Fiorentino annuncia: "Spinge per giocare"
Kean ci sarà a San Siro? Pioli: "Buone sensazioni, ma decideremo solo domani" Kean ci sarà a San Siro? Pioli: "Buone sensazioni, ma decideremo solo domani"
Fiorentina, il valore della rosa è cresciuto di 126 milioni: è la prima tra le italiane... Fiorentina, il valore della rosa è cresciuto di 126 milioni: è la prima tra le italiane
Altre notizie Serie A
Napoli-Inter evento ad alto rischio ordine pubblico: trasferta vietata ai residenti... Napoli-Inter evento ad alto rischio ordine pubblico: trasferta vietata ai residenti in Lombardia
Kempf buca la Juventus, il Como trema ma regge: è 1-0 al Sinigaglia al 45' Kempf buca la Juventus, il Como trema ma regge: è 1-0 al Sinigaglia al 45'
Como-Juventus, ospiti d'eccezione al Sinigaglia: Wenger, Henry e Gattuso in tribuna... Como-Juventus, ospiti d'eccezione al Sinigaglia: Wenger, Henry e Gattuso in tribuna d'onore
Milan-Fiorentina è anche Maignan contro De Gea. Galli: "Lo spagnolo ha un vantaggio"... Milan-Fiorentina è anche Maignan contro De Gea. Galli: "Lo spagnolo ha un vantaggio"
Il Milan perde anche Loftus-Cheek. Ecco gli arbitri della Champions: le top news... Il Milan perde anche Loftus-Cheek. Ecco gli arbitri della Champions: le top news delle 13
Paradosso Hellas: crea tantissimo ma mai così pochi gol dal ritorno in Serie A Paradosso Hellas: crea tantissimo ma mai così pochi gol dal ritorno in Serie A
Mudingayi: "Il Bologna sta riprendendo fiducia e consapevolezza. A Cagliari vincerà"... Mudingayi: "Il Bologna sta riprendendo fiducia e consapevolezza. A Cagliari vincerà"
Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao, sale Kean nella Fiorentina Probabili formazioniSerie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao, sale Kean nella Fiorentina
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, Kean dovrebbe farcela
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor cambia e passa al 4-3-3, David dal 1'
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
4 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: Lookman sorpassa Krstovic, può giocare falso nove
5 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao, sale Kean nella Fiorentina
Immagine top news n.1 Milan, Loftus-Cheek non ce la fa e non va neanche in panchina: come cambia la formazione
Immagine top news n.2 Como-Juventus, le formazioni ufficiali: ecco l'ex Morata dal 1', la scelta su Vlahovic
Immagine top news n.3 L'attacco della Roma è un problema: Gasperini trovi il suo centravanti, altrimenti si fa dura
Immagine top news n.4 È l'Inter di Bonny e Pio Esposito. Rispetto all'anno scorso le alternative sono decisive
Immagine top news n.5 Roma violata, decide un gol di Bonny. E l'Inter è re per (almeno) una notte in campionato
Immagine top news n.6 Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Immagine top news n.7 A Torino vige la dura legge del gol dell'ex: Simeone punisce il Napoli, Baroni batte un'altra big
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
Immagine news podcast n.2 C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
Immagine news podcast n.3 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.4 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juve in difficoltà, Padovano: "Dopo l'Inter parlavano di Scudetto, ma serve tanto lavoro"
Immagine news Serie A n.2 Napoli-Inter evento ad alto rischio ordine pubblico: trasferta vietata ai residenti in Lombardia
Immagine news Serie A n.3 Kempf buca la Juventus, il Como trema ma regge: è 1-0 al Sinigaglia al 45'
Immagine news Serie A n.4 Como-Juventus, ospiti d'eccezione al Sinigaglia: Wenger, Henry e Gattuso in tribuna d'onore
Immagine news Serie A n.5 Milan-Fiorentina è anche Maignan contro De Gea. Galli: "Lo spagnolo ha un vantaggio"
Immagine news Serie A n.6 Il Milan perde anche Loftus-Cheek. Ecco gli arbitri della Champions: le top news delle 13
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Francesconi: "Successo dal valore altissimo. Non era scontato ribaltarla"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Simic: "Sconfitta che fa male. Purtroppo gli episodi costano caro"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, primo gol fra i professionisti per Bozzolan: "Gioia che sto realizzando pian piano"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, che domenica. Modena-Palermo per la vetta, Dionisi sfida il Venezia all'esordio
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Catanzaro-Padova: due squadre a caccia di punti
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Empoli-Venezia: Dionisi chiama il riscatto, Stroppa vuole continuità
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 10ª giornata: all'intervallo ancora sullo 0-0 i due anticipi delle 12:30
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Marino: "Sappiamo che la maratona è lunga, l'obiettivo è fare più punti possibile"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Tomei: "Abbiamo margini di miglioramento e lavoriamo quotidianamente per questo"
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, Santoni: "Dovremo essere molto bravi a leggere la gara e essere al 100%"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Rossi: "Non credevo avremmo reagito così dopo Crotone. Visto l'atteggiamento giusto"
Immagine news Serie C n.6 Juventus Next Gen, Brambilla: "Diventa fondamentale per noi fare una partita di livello alto"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 3ª giornata: Napoli-Roma 0-0 al 45'. Infortunio alla Greggi
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, prosegue la 3ª giornata: alle 15.30 c'è Lazio-Juventys, chiude Inter-Parma
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 3ª giornata: succede di tutto al ViolaPark. Fiorentina-Milan 4-3
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 3ª giornata: Milan avanti all'intervallo. Fiorentina per prima in vantaggio
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 3ª giornata: primo successo per Genoa e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 3ª giornata: al 45' Sassuolo in vantaggio sul Como. Pari a Genova
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?