Serie B, che domenica. Modena-Palermo per la vetta, Dionisi sfida il Venezia all'esordio
Prosegue l'ottava giornata di Serie B. In questa domenica sono in programma tre partite che chiuderanno il weekend cadetto. Apre le danze il duello in vetta fra la capolista Modena (17 punti) ed il Palermo (secondo a 15 punti) alle ore 15. Alle 17.15 poi big match fra due squadre arrivate dalla Serie A: esordio per Alessio Dionisi sulla panchina dell'Empoli nella sfida al Venezia. Chiude la giornata la sfida delle 19.30 Catanzaro-Padova. Vediamo di seguito i risultati e la classifica della Serie B.
SERIE B, 8ª GIORNATA
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)
Frosinone-Monza 0-1
38' Keita Baldè
Mantova-Sudtirol 1-1
40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)
Pescara-Carrarese 2-2
2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)
Reggiana-Bari 3-1
41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)
Juve Stabia-Avellino 2-0
39' Mosti, 42' Bellich
Spezia-Cesena 1-2
4' Lapadula (S), 38' e 45+1' Frabotta (C)
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14*
Cesena 14*
Monza 14*
Juve Stabia 13*
Venezia 12
Reggiana 12*
Avellino 12*
Carrarese 11*
Sudtirol 10*
Virtus Entella 9*
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Bari 6*
Pescara 6*
Sampdoria 5*
Mantova 5*
Spezia 3*
* una partita in più
