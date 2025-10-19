Serie A Women, prosegue la 3ª giornata: alle 15.30 c'è Lazio-Juventys, chiude Inter-Parma
Con un doppio match all’ora di pranzo ha preso il via la terza giornata della Serie A Women. Il primo è stato il successo del Genoa sulla Ternana mentre il secondo quello del Sassuolo sul Como. A chiudere il sabato il pirotecnico big-match fra Fiorentina e Milan concluso alla fine 4-3 in favore delle ragazze viola che hanno scavalcato le rossonere in classifica.
Oggi invece sarà il turno della sorpresa Napoli Women, capolista a punteggio pieno, che sfiderà in uno scontro al vertice la Roma. A seguire sarà il turno dell’altra squadra della capitale, anch’ella a quota sei dopo due giornate, che potrebbe infliggere un duro colpo alle ambizioni della Juventus seppur dopo pochi turni di campionato. A chiudere la giornata invece sarà l’Inter che ospiterà il Parma.
Serie A Women 3ª giornata
Genoa-Ternana Women 3-1
32' Hilaj (G), 35' Pellegrino (T), 66' Sondengaard (G), 69' Monterubbiano (G)
Sassuolo-Como Women 1-0
21' Ndojah Eto
Fiorentina-Milan 4-3
26' rig Severini (F), 32' e 77' Renzotti (M), 37' Soffia (M), 58' e 90'+4 Janogy (F), 90'+7 Tryggvadottir.
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Napoli Women-Roma
Ore 15:30 - Lazio-Juventus (visibile anche su Raiplay)
Ore 18:00 - Inter-Parma
Classifica
Roma 6
Napoli 6
Lazio 6
Inter 4
Fiorentina 4*
Sassuolo 4*
Milan 3*
Como 3*
Parma 3
Genoa 3*
Juventus 1
Ternana 0*
* una gara in più
