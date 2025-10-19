Serie B, Empoli-Venezia: Dionisi chiama il riscatto, Stroppa vuole continuità

Continua l'ottava giornata di Serie BKT con Empoli-Venezia, squadre in campo oggi alle 17-15. La squadra di casa ha recentemente esonerato Guido Pagliuca, nonostante il successo sul Südtirol nell'ultima giornata giocata. Ora in panchina c'è Alessio Dionisi. Il Venezia si presenta al Castellani dopo la straripante vittoria per 3-0 sul Frosinone.

COME ARRIVA L'EMPOLI

L'Empoli riparte da Alessio Dionisi dopo la breve avventura di Guido Pagliuca. Un cambio in panchina che certifica le ambizioni della compagine toscana che si augura di tornare nella massima serie del campionato italiano in questa stagione. Il nuovo tecnico, al momento, non dovrebbe stravolgere i piani sul terreno di gioco. Tra i pali il solito Fulignati dietro al terzetto formato da Lovato, Guarino e Moruzzi. Linea a quattro del centrocampo con Obaretin e Ilie sulle corsie, Ghion e Belardinelli in mezzo. Ceesay a supporto delle due punte Nasti-Shpendi.

COME ARRIVA IL VENEZIA

Cammino più tranquillo per il Venezia di Stroppa. Dopo la vittoria per 3-0 in casa contro il Frosinone, non dovrebbero esserci grandi cambi. Stankovic sarà a protezione dello specchio della porta, Schingtienne, Korac e Sverko davanti a lui. In mezzo linea a quattro con Compagnon, Duncan, Busio e Bjarkason. In avanti spazio a Kike Perez dietro al tandem Yeboah-Casas.