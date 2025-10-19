Cavese, Prosperi: "Avuto diversi problemi ma la squadra si è preparata nel migliore dei modi"

In vista della sfida contro l'Audace Cerignola, il tecnico della Cavese Fabio Prosperi ha commentato: "Andremo in Puglia con la rosa a disposizione. Abbiamo avuto diversi problemi ma la squadra si è preparata nel migliore dei modi, con la volontà di cercare di mettere in difficoltà l’avversario. Fin qui non sono stato un integralista, ho modificato diversi moduli e schieramenti.

Stiamo convivendo da un mese con l’assenza di Fella, non abbiamo avuto Fornito e Awua - riporta Ottopagine.it -. Faccio fatica ad incassare alcune considerazioni se poi bisogna fare i conti con defezioni importantissime come quelle citate prima.

Il campionato è ancora lungo, so bene che dobbiamo fare punti. Non abbiamo altre soluzioni che quelle di affidarci al lavoro, l’unica strada per fare risultato. Ho in mente la formazione ma mi porto dietro qualche dubbio che scioglierò in queste ore. Punti persi nel finale? Tante volte ci ha penalizzato la necessità di dover fare delle sostituzioni improvvise, bruciando slot e sopperendo alle difficoltà che ci hanno costretto ad arrivare al limite nei finali di gara".