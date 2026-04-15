Ternana, scongiurata per il momento la liquidazione volontaria? Ecco perché
Novità importante sulla drammatica situazione della Ternana. Riccardo Corridore, ex vicesindaco di Terni, ospite dei microfoni di Umbria15, ha spiegato come, almeno per il momento, sia stata scongiurata la liquidazione volontaria del club attivata dalla famiglia Rizzo.
“E’ stata depositata in tribunale a Terni – riporta CalcioFere– un’istanza giudiziale di liquidazione della società da pare di un creditore, un procuratore. Quello che una volta si chiamava ricorso di fallimento, per intenderci. Questo, di fatto, proprio perché arrivato prima della trascrizione dell’atto notarile, paralizza anche per la federazione la delibera di liquidazione volontaria fatta dalla società in quanto arriva prima della trascrizione dell’atto. Questo vuol dire che, da ora, qualunque imprenditore volesse investire per salvare la Ternana, con 5 milioni di euro (cioè coprendo i soli debiti federali, ndr) può acquisire il ramo d’azienda, mantenere il titolo sportivo e far partecipare la Ternana al prossimo campionato di Serie C. Si sa che la scadenza federale del 16 non verrà onorata e si comincerebbe con una penalizzazione in punti molto forte, secondo me non inferiore a 14 o 15 punti“.
Quindi, ecco cosa avverrà ora? “Scatta la procedura normale, con la nomina di un curatore che dovrà verificare se sussistano gli estremi per un esercizio provvisorio“.
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