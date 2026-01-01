Salernitana, è il giorno del closing: domani il rogito per il passaggio a Rufini
La Salernitana si prepara a vivere una giornata che può segnare una svolta storica per il futuro del club. Nella giornata di domani, a Roma, è infatti fissato il rogito per il passaggio di proprietà dalla Salerno Coast Investment di Danilo Iervolino alla Antarees, società riconducibile a Rufini.
L’operazione, scrive il quotidiano Il Mattino, è già entrata nella sua fase operativa: è stato infatti vincolato un primo importo da 1,25 milioni di euro, parte di un aumento di capitale complessivo da 5 milioni che verrà completato nei prossimi 18 mesi con ulteriori 3,75 milioni. Un investimento che rappresenta il primo passo concreto della nuova proprietà.
Resta tuttavia una condizione fondamentale per la definitiva chiusura dell’affare: il via libera della FIGC. La Commissione Trasparenza avrà fino a 30 giorni di tempo per valutare la solidità finanziaria dell’acquirente e dare l’ok definitivo al passaggio di consegne.
Nel frattempo, per evitare ripercussioni sul campo in un momento cruciale della stagione, si andrà verso una fase di gestione condivisa. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica, ma è previsto l’ingresso immediato di Massimo Sarandrea, advisor di fiducia di Rufini, che potrebbe assumere fin da subito un ruolo operativo, verosimilmente come direttore generale. Il tutto sotto il coordinamento dell’amministratore delegato Umberto Pagano.
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