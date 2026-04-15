Ascoli, Tomei: "Il nostro segreto è il divertimento. Abbiamo ancora voglia di crescere"

Francesco Tomei, tecnico dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla splendida stagione della sua squadra, ancora in lotta per la promozione diretta in Serie B attraverso il Girone B di Serie C:

"L'unità di gruppo ci sta permettendo di avere certi risultati e di ottenere questa striscia positiva. C'è un grande rispetto tra i ragazzi e questo permette di lavorare al meglio. La maggior parte dei calciatori in rosa è da considerarsi a tutti gli effetti titolare.

Il segreto? Si divertono a giocare insieme e lo fanno con molto entusiasmo. Tutto ciò si ripercuote sul campo e sulle prestazioni.

Obiettivo primo posto? Il nostro è un percorso quotidiano, siamo partiti dal dover rifare tutto la scorsa estate. Nella crescita i ragazzi sono stati molto bravi ad essere sempre dentro al lavoro ed alla voglia di migliorarsi".