Ufficiale Carpi, arriva in prestito dal Pisa l'attaccante classe 2000 Elia Giani

L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo dal Pisa Sporting Club, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Elia Giani, che arriva in biancorosso in prestito fino al termine della stagione.

Giani, attaccante nativo di Empoli classe 2000, è reduce da una prima parte di stagione giocata con la maglia dell’Union Brescia (Serie C – Girone A). Cresciuto nelle giovanili del Pisa (squadra con la quale ha esordito, a 19 anni, in Serie B), Elia ha giocato in carriera anche con le maglie di Sassuolo (Settore Giovanile), Pontedera, Fiorenzuola, Legnago, Kallithea (nella scorsa stagione in massima serie greca), totalizzando – nonostante la giovane età – più di 100 presenze fra i pro (tra Super League Greca, Serie B, Serie C e Coppa Italia Serie C), condite da 13 gol e 16 assist.

“Quella di Carpi è stata una scelta facile per me, questa è una Piazza importante. Ho parlato con Presidente, Direttore e Mister, mi hanno trasmesso grande fiducia. A livello personale, voglio dimostrare tutte le mie qualità con questi colori, dando una mano alla squadra e integrandomi fin da subito in questa grande famiglia, lottando insieme ai miei nuovi compagni per un unico obiettivo comune.”