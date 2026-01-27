TMW Carpi, ecco un primo rinforzo per l'attacco. C'è l'accordo con il Pisa per il prestito di Giani

Era arrivato in estate all'Union Brescia, ma l'avventura in Lombardia di Elia Giani è già terminata, perché il calciatore è in procinto di cambiare casacca. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il classe 2000 ha raggiunto l'accordo con il Carpi, e, non oltre la giornata di domani, sarà a disposizione di mister Stefano Cassani: alla corte biancorossa, infatti, vivrà la seconda parte di questa stagione. Il trasferimento dell'attaccante in Emilia sarà con la formula del prestito dal Pisa, che ne detiene il cartellino.

Ma, stante l'infortunio di Erik Gerbi, e i circa 40 giorni di stop che sono previsti nel suo caso, Giani potrebbe non essere l'unico rinforzo in questi ultimi giorni di calciomercato per il Carpi. Certo, le tempistiche sono strette, ma la dirigenza sarà all'opera per cercare di sciogliere tutti i nodi da qui alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio, quando si chiuderanno ufficialmente le operazioni. E rimarranno solo gli svincolati da poter tesserare.