Ravenna, Mandorlini: "Non ci aspettavamo di essere primi. Viola? Gli mancano solo i 90'"

“Siamo molto contenti del cammino, sapevamo di avere una rosa con dei valori sia morali sia tecnici anche se sicuramente non ci aspettavamo di essere primi con così tanti punti, però eravamo consapevoli di poter fare comunque un ottimo campionato”. Il direttore sportivo del Ravenna Davide Mandorlini ha parlato a Il Resto del Carlino analizzando il momento della squadra: “Penso che il merito sia non solo dell’allenatore e dei ragazzi, sia quelli rimasti sia quelli arrivati in estate, ma da dividere con tutto l’ambiente”.

Mandorlini parla poi dell’arrivo di Nicolas Viola: “Si sta allenando regolarmente anche se non ha ancora i 90’ nelle gambe, ma la condizione è comunque soddisfacente. Ruolo? Il mister potrà davvero utilizzarlo in più posizioni, a seconda delle esigenze. Viola è infatti un giocatore versatile, può ricoprire più ruoli sia in mezzo al campo sia in attacco”.

Mandorlini poi allontana il mercato di gennaio sottolineando come comunque, per via della questione delle liste, se qualcuno dovesse arrivare servirà che qualcun altro vada via.