Serie B, gli arbitri della 15ª giornata. Empoli-Palermo a Dionisi, Marcenaro per Bari-Pescara
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 15ª giornata del campionato di Serie B.
EMPOLI – PALERMO
Domenica 7/12 – ore 17:15
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Yoshikawa – Barone
IV: Galipò
VAR: Santoro
AVAR: Paganessi
SAMPDORIA – CARRARESE
Domenica 7/12 – ore 19:30
Arbitro: Sozza
Assistenti: Berti – Galimberti
IV: Allegretta
VAR: Fourneau
AVAR: Marinelli
MODENA – CATANZARO
Domenica 7/12 – ore 12:30
Arbitro: Turrini
Assistenti: Cortese – Santarossa
IV: Picardi
VAR: Nasca
AVAR: Del Giovane
AVELLINO – VENEZIA
Domenica 7/12 – ore 15:00
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Laudato – Regattieri
IV: Arena
VAR: Baroni (on site – Stadio Partenio)
AVAR: Prenna (on site – Stadio Partenio)
FROSINONE – JUVE STABIA
Domenica 7/12 – ore 15:00
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Vecchi – Zingarelli
IV: Di Marco
VAR: Cosso
AVAR: Prontera
MANTOVA – REGGIANA
Domenica 7/12 – ore 15:00
Arbitro: Massimi
Assistenti: Di Giacinto – Ricci
IV: Calzavara
VAR: Gualtieri
AVAR: Di Vuolo
MONZA – SÜDTIROL
Domenica 7/12 – ore 15:00
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Bitonti – Laghezza
IV: Madonia
VAR: Monaldi
AVAR: Gariglio
PADOVA – CESENA
Domenica 7/12 – ore 15:00
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Monaco – El Filali
IV: Iannello
VAR: Volpi (on site – Stadio Euganeo)
AVAR: Santoro (on site – Stadio Euganeo)
BARI – PESCARA
Domenica 7/12 – ore 17:15
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Scatragli – Trinchieri
IV: Marotta
VAR: Giua
AVAR: Rapuano
VIRTUS ENTELLA – SPEZIA
Domenica 7/12 – ore 19:30
Arbitro: Colombo
Assistenti: Ceccon – Moro
IV: Pasculli
VAR: Meraviglia (on site – Stadio Comunale di Chiavari)
AVAR: Feliciani (on site – Stadio Comunale di Chiavari)
