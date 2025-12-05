TMW
Catania, caccia al difensore: nel mirino Rocchi della Casertana
Il mercato di gennaio di avvicina e molte squadre iniziano a sondare il terreno per possibili trattative. Secondo quanto raccolto da TMW il Catania è a caccia di rinforzi in difesa e in cima alla lista dei desideri c'è Gabriele Rocchi, centrale classe '96 della Casertana.
Il giocatore ha un contratto fino al 2027 con opzione per un'altra stagione e la Casertana non avrebbe nessuna intenzione di lasciarlo partire a gennaio, visto che è titolare fisso in difesa. Ovviamente il discorso potrebbe cambiare in caso di offerta irrinunciabile da parte del Catania, ma per adesso ci sono stati solo dei sondaggi.
