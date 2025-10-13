TMW Stipendio raddoppiato per Pio Esposito, altri tre fronti aperti: i rinnovi dell'Inter

Saranno settimane anche e soprattutto dedicate ai rinnovi di contratto, le prossime di casa Inter. Ci sono infatti diverse situazioni da definire e stabilizzare tra i nerazzurri e abbastanza a sorpresa nessuna riguarda i calciatori in scadenza al prossimo 30 giugno: Sommer, De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian e Di Gennaro al momento sembrano tutti destinati a salutare a costo zero a fine stagione.

Il tormentone Pio Esposito naturalmente monopolizza l'attenzione non solo per quanto si sta rivelando in grado di fare con l'Italia. E l'Inter vuole cementarlo ancor di più al proprio progetto di quanto non abbia già contribuito a fare il no ai 45 milioni di euro proposti in estate dal Napoli: pronto per il centravanti classe 2005 un ritocco di stipendio che andrà oltre il raddoppio e lo vedrà guadagnare circa 2,2 milioni di euro netti a stagione rispetto all'attuale milione che percepisce.

Ma non c'è solo Pio Esposito: l'Inter si appresta a rinnovare nei prossimi mesi anche il contratto di altri tre calciatori. Tutti, curiosamente, appartenenti alla stessa agenzia, la GR Sports. Il caso più 'delicato' da gestire è quello di Davide Frattesi, che al di là della cifra dell'ingaggio chiede anche quelle garanzie tecniche e di impiego venute a mancare troppo spesso. In scadenza nel 2028, comunque, non ha l'aspetto della priorità. Più gestibili le altre due situazioni, quella di Carlos Augusto (che potrebbe passare da 2 milioni di euro netti l'anno di stipendio a circa 2,5) e soprattutto il caso legato a Federico Dimarco. In scadenza al 2027, l'esterno mancino è uno dei simboli del progetto nerazzurro e la dirigenza della Beneamata lavora ormai da settimane per il rinnovo di contratto.