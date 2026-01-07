Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

La Casertana riporta in Italia il centravanti Butic. Ha firmato un contratto fino al 2028

La Casertana riporta in Italia il centravanti Butic. Ha firmato un contratto fino al 2028TUTTO mercato WEB
© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:55Serie C
Tommaso Maschio

La Casertana FC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore Karlo Butic, prelevato a titolo definitivo dall’FK Sarajevo (massima serie bosniaca). L’attaccante sottoscrive con il club rossoblù un contratto fino al 30 giugno 2028.

Punta possente classe 1998, Butic in questa prima parte di stagione, la seconda con la squadra della capitale, ha collezionato 12 presenze e 2 reti nella Primijer Liga della Bosnia Erzegovina. Butic torna in Italia a distanza di un anno e mezzo dalla ultima volta con la maglia della Feralpisalò con 5 gol in 32 presenze in serie B, dopo essere stato protagonista della promozione dei lombardi. Nativo di Zara, dopo aver mosso i primi passi in Croazia, approda in Italia alla Primavera dell’Inter, passando poi a quella del Torino. Da qui parte la sua carriera nel calcio dei grandi indossando, tra le altre, le maglie di Ternana, Pordenone, Cesena, Arezzo e Cosenza.

“Torno in Italia con forti motivazioni – commenta Butic – Ho subito toccato con mano il grande entusiasmo e l’ambizione di questa società. La trattativa è nata e si è chiusa in fretta. Il progetto mi è piaciuto, i risultati e la forza della squadra hanno rappresentato uno stimolo in più. Sono qui per calarmi subito in questa realtà, dando tutto per la Casertana, sperando di arrivare insieme più lontano possibile”.

Articoli correlati
Casertana in arrivo il colpo Butic per l'attacco. Il croato arriverà a titolo definitivo... Casertana in arrivo il colpo Butic per l'attacco. Il croato arriverà a titolo definitivo
Feralpisalò, Butic: "Concentrati sui play out. Parma? Non firmo per il pareggio" Feralpisalò, Butic: "Concentrati sui play out. Parma? Non firmo per il pareggio"
Reggiana-Feralpisalò, insulti razzisti a Butic: i presidenti provano a smorzare il... Reggiana-Feralpisalò, insulti razzisti a Butic: i presidenti provano a smorzare il caso
Altre notizie Serie C
Virtus Verona, si stringe per Cernigoi: parti al lavoro sulla durata del contratto... TMWVirtus Verona, si stringe per Cernigoi: parti al lavoro sulla durata del contratto
Giugliano, colpo in attacco: arriva Ogunseye. Ha giocato col Perugia negli ultimi... UfficialeGiugliano, colpo in attacco: arriva Ogunseye. Ha giocato col Perugia negli ultimi sei mesi
Latina, in arrivo l'esterno offensivo Tomaselli: sarà acquistato dalla Pergolettese... TMWLatina, in arrivo l'esterno offensivo Tomaselli: sarà acquistato dalla Pergolettese
Ascoli, Galuppini: "La piazza ha inciso nella mia scelta, punto ai 100 gol fra i... Ascoli, Galuppini: "La piazza ha inciso nella mia scelta, punto ai 100 gol fra i professionisti"
Ascoli, Patti: "Galuppini era il nostro unico obiettivo. Ma pronti a intervenire... Ascoli, Patti: "Galuppini era il nostro unico obiettivo. Ma pronti a intervenire per migliorarci"
Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B" TMW RadioPianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
La Casertana riporta in Italia il centravanti Butic. Ha firmato un contratto fino... UfficialeLa Casertana riporta in Italia il centravanti Butic. Ha firmato un contratto fino al 2028
L'Ascoli non vuole arrendersi. E si affida allo specialista Galuppini per puntare... L'Ascoli non vuole arrendersi. E si affida allo specialista Galuppini per puntare alla Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
3 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
4 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
5 Lazio, il retroscena sul malumore di Sarri: Fabbian piano C, voleva Raspadori e Loftus-Cheek
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'ultima sfida di Mario Balotelli è a Dubai, nella Serie B degli Emirati Arabi Uniti
Immagine top news n.1 Vertice Roma a Trigoria con Gasperini, Ranieri e Ryan Friedkin: si è parlato del mercato
Immagine top news n.2 Lazio, scelto il sostituto di Guendouzi: trattativa con l'Ajax per Taylor. I dettagli
Immagine top news n.3 Sorpresa De Bruyne: può lasciare il Napoli a gennaio. Le parti valuteranno eventuali offerte
Immagine top news n.4 Lucumí non vuole rinnovare con il Bologna: per gennaio ci pensa il Manchester City
Immagine top news n.5 A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Immagine top news n.6 Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro
Immagine top news n.7 Un'altra idea dall'Argentina per il Bologna: è Valentino Acuna del Newell's
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.2 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.3 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.4 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Roselli:" Mercato di gennaio? Serve a puntellare. E sugli attaccanti si decide la stagione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Krstovic firma pure la doppietta: colpo da biliardo, Bologna bucato 2-0
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
Immagine news Serie A n.3 Il Napoli riapre la partita: McTominay fa male al Verona e torna al gol 75 giorni dopo
Immagine news Serie A n.4 Parma-Inter, le formazioni ufficiali: tocca a Pio Esposito con Lautaro, c'è Sucic
Immagine news Serie A n.5 Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Sarri non risparmia Guendouzi, panchina per Kean
Immagine news Serie A n.6 Torino-Udinese, formazioni ufficiali: Aboukhlal e Casadei dal 1', davanti Njie con Simeone
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Venezia fa sul serio per Dagasso: sul piatto soldi e Fila per convincere il Pescara
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Zeroli in prestito dal Milan: "Felice di ritrovare mister Abate"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, colpo in prospettiva per le corsie laterali: arriva Gatto dalla Reggina
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, ecco Zeroli a centrocampo. Abate l'aveva allenato nella Primavera del Milan
Immagine news Serie B n.5 Udinese, Rui Modesto verso la Serie B: Catanzaro e Juve Stabia hanno chiesto informazioni
Immagine news Serie B n.6 Bari, trattativa ben avviata per i giovani Stabile e De Pieri. Accordo trovato con l'Inter
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Virtus Verona, si stringe per Cernigoi: parti al lavoro sulla durata del contratto
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, colpo in attacco: arriva Ogunseye. Ha giocato col Perugia negli ultimi sei mesi
Immagine news Serie C n.3 Latina, in arrivo l'esterno offensivo Tomaselli: sarà acquistato dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Galuppini: "La piazza ha inciso nella mia scelta, punto ai 100 gol fra i professionisti"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Patti: "Galuppini era il nostro unico obiettivo. Ma pronti a intervenire per migliorarci"
Immagine news Serie C n.6 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.6 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)