Ufficiale La Casertana riporta in Italia il centravanti Butic. Ha firmato un contratto fino al 2028

La Casertana FC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore Karlo Butic, prelevato a titolo definitivo dall’FK Sarajevo (massima serie bosniaca). L’attaccante sottoscrive con il club rossoblù un contratto fino al 30 giugno 2028.

Punta possente classe 1998, Butic in questa prima parte di stagione, la seconda con la squadra della capitale, ha collezionato 12 presenze e 2 reti nella Primijer Liga della Bosnia Erzegovina. Butic torna in Italia a distanza di un anno e mezzo dalla ultima volta con la maglia della Feralpisalò con 5 gol in 32 presenze in serie B, dopo essere stato protagonista della promozione dei lombardi. Nativo di Zara, dopo aver mosso i primi passi in Croazia, approda in Italia alla Primavera dell’Inter, passando poi a quella del Torino. Da qui parte la sua carriera nel calcio dei grandi indossando, tra le altre, le maglie di Ternana, Pordenone, Cesena, Arezzo e Cosenza.

“Torno in Italia con forti motivazioni – commenta Butic – Ho subito toccato con mano il grande entusiasmo e l’ambizione di questa società. La trattativa è nata e si è chiusa in fretta. Il progetto mi è piaciuto, i risultati e la forza della squadra hanno rappresentato uno stimolo in più. Sono qui per calarmi subito in questa realtà, dando tutto per la Casertana, sperando di arrivare insieme più lontano possibile”.