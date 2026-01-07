Butic torna in Italia: "Convinto dal progetto della Casertana. Ho forti motivazioni"

Dopo le esperienze in Croazia con lo Slaven Belupo, 12 gare e un gol, e in Bosnia Erzegovina con la maglia del FK Sarajevo, tre gol in 22 presenze, l’attaccante Karlo Butic ha fatto ritorno in Italia – dove ha giocato dal 2016/17 al 2023/24 vestendo le maglie di Inter e Torino a livello giovanile e poi Ternana, Arezzo, Cesena, Pordenone, Cosenza e Feralpisalò – per rinforzare l’attacco della Casertana.

“Torno in Italia con forti motivazioni. Ho subito toccato con mano il grande entusiasmo e l’ambizione di questa società. La trattativa è nata e si è chiusa in fretta. - sono le prime parole del classe ‘98 ai canali ufficiali del club campano - Il progetto mi è piaciuto, i risultati e la forza della squadra hanno rappresentato uno stimolo in più. Sono qui per calarmi subito in questa realtà, dando tutto per la Casertana, sperando di arrivare insieme più lontano possibile”.

Il croato, come si è visto, ha un’importante esperienza nel campionato di Serie C dove ha messo a segno 12 reti in 55 presenze a cui vanno aggiunte 14 marcature in 98 gare di Serie B.