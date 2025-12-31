Catania, non solo Miceli per la difesa. Piace Solcia del Sorrento, ma il club vuole trattenerlo

Non c’è solo l’esperto Mirko Miceli, classe ‘94 del Monopoli, nei pensieri del Catania per rinforzare il reparto difensivo a gennaio. Il club etneo infatti sta valutando anche altri profili a partire da quel Daniele Solcia, classe 2001 che attualmente è in forza al Sorrento, che l’ha prelevato la scorsa estate dall’Atalanta, dove ha disputato 18 presenze in questa stagione. Sul giocatore va inoltre registrato l’interesse di altre due big del Girone C come Benevento e Salernitana.

Il club campano, come riporta Tuttocatania, non sembra però intenzionato a lasciar partire il giocatore a metà stagione, ma avrebbe aperto ai siciliani la possibilità di discutere della cessione del più esperto Luigi Carrillo, classe ‘96 transitato in rossazzurro un decennio fa (stagione 2014/15) quando scese in campo in un’occasione soltanto con la prima squadra allora in Serie B e collezionò 25 presenze con la Primavera.

Un’altra opzione infine porta a Claudio Manzi, classe 2000 in uscita dal’Avellino dove è sceso in campo in sole quattro occasioni e che ha finora scartato le opzioni legate a Latina e Giugliano.