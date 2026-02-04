Ufficiale
Potenza, rinnovo fino al giugno 2028 per Raul Alessandro Bura
TUTTO mercato WEB
Potenza Calcio rende noto di aver definito il prolungamento contrattuale del difensore Raul Alessandro Bura fino al 30 giugno 2028.
Arrivato a Potenza all’inizio della stagione in corso, Raul ha mostrato fin da subito le proprie qualità e il proprio temperamento, alla prima esperienza nei campionati professionistici. Il difensore rossoblù ha collezionato 15 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia Serie C.
La società conferma la propria fiducia in Raul e formula al calciatore i migliori auguri per il prosieguo del suo percorso in maglia rossoblù.
