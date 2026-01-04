Catania, il ds Pastore sul rinnovo di Jimenez: "Qui si trova benissimo, qualcosa da limare"

Il trequartista Kaleb Jimenez è uno dei nomi caldi del Catania in ottica mercato. Da tempo si parla del rinnovo del suo contratto, che però ancora deve arrivare. Della situazione legata al futuro del giocatore ha parlato Ivano Pastore, ds del club etneo, ai microfoni di Telecolor: "Kaleb si trova benissimo a Catania. Sono quelle situazioni che vanno per le lunghe, vanno lavorate con piccole cose da limare. Non parlo di sensazioni positive - riporta tuttocalciocatania - perché sappiamo come andò a finire con riferimento a Inglese, ma Kaleb vuole rimanere e penso che questo sia un punto di partenza importante".

Anche il diretto interessato, negli ultimi giorni di dicembre, si era espresso sul rinnovo: "Ne riparleremo con calma dopo le feste con il procuratore e la società. Io sono contento di essere qua, ora però ci godiamo le feste in famiglia e poi si torna a fare sul serio. Ma di una cosa sono sicuro: giocare qui è un privilegio per tutti".