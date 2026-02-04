Trento, Zocchi: "Miranda è come un nuovo acquisto. Candellari? Prospetto importante"

Intervistato dal Corriere del Trentino il direttore sportivo Moreno Zocchi ha parlato del mercato invernale del Trento partendo dalle scelte in difesa: “In estate avevamo puntato su Miranda che, a causa di un infortunio, è rimasto fuori per oltre tre mesi e praticamente non lo abbiamo mai avuto. Si tratta di un giocatore che giocherebbe in tutte le formazioni del nostro Girone, tranne il Vicenza forse. Di fatto per noi è un nuovo acquisto e Cappelletti ha avuto un’opportunità a cui non poteva rinunciare”.

Il ds gialloblù parla poi dell’arrivo di Candelari dallo Spezia: “Si tratta di un giovane prospetto molto importante che ha già dimostrato quello che può dare, al di là del gol segnato. - prosegue Zocchi soffermandosi sul prossimo rientro di Tommaso Ebone dopo oltre tre mesi di stop - Inizialmente sembrava che dovesse tornare più in là, invece ha anticipato i tempi e adesso è pienamente disponibile e pensiamo possa rappresentare una variabile importante per il nostro attacco”.

Infine un pensiero agli obiettivi: “Siamo in alto, ma contiamo di arrivare ancora più in alto a fine regular season e di giocare quante più partite possibili ai play off, sono molto fiducioso”.