Catania, Cicerelli: "In campo quanto prima per lottare assieme ai miei compagni"

Nella giornata di ieri Emmanuele Cicerelli, attaccante e numero 10 del Catania "si è sottoposto in artroscopia, ad intervento chirurgico di stabilizzazione della sindesmosi e della frattura malleolare della caviglia destra".

Oggi il giocatore ha voluto scrivere le proprie emozioni sul difficile momento che sta attraversando attraverso un post su Instagram:

“PRIMO STEP! Volevo ringraziare il dott. Fabrizio Forconi e tutto lo staff di Villa Stuart per la e la cura e la professionalità con la quale sono stato seguito.

Volevo anche ringraziare la società Catania FC perché mi è stata vicina con ogni suo componente e ha messo a mia disposizione ogni mezzo per far in modo che tutto andasse per il meglio. Da oggi inizia il mio countdown e ci metterò tutto me stesso per tornare in campo quanto prima a lottare con i miei compagni e per ripagarvi di questo incredibile affetto che tutti mi state dimostrando. Un abbraccio a tutti, a presto”.