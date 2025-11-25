Catania, gravissimo infortunio per Cicerelli: frattura del mallelo e lesioni multiple alla caviglia

Secondo minuto di gioco di Catania-Latina. Entrata scomposta (sanzionata con un giallo dal signor Francesco Zago della sezione di Conegliano) di Mattia Porro, esterno classe 2005 della formazione pontina, su Emmanuele Cicerelli, numero 10 del club etneo costretto al cambio.

Questo potrebbe rivelarsi uno snodo cruciale della stagione dell'elefantino, in piena corsa per la promozione diretta in Serie B. Il motivo si evince facilmente nel report medico appena pubblicato dalla società etnea:

Catania Football Club rende noto che Emmanuele Pio Cicerelli, costretto dalle conseguenze di un duro intervento falloso a lasciare il campo dopo pochi minuti di gioco con il Latina e successivamente sottoposto a risonanza magnetica e TAC, ha riportato una frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra. La gravità dell'infortunio rende necessari accertamenti diagnostici supplementari e ulteriori visite specialistiche per determinare l'indicazione chirurgica o conservativa e il periodo di immobilizzazione che dovrà precedere l'avvio del percorso di riabilitazione.

Un infortunio grave, che toglierà dalle disponibilità di Domenico Toscano l'ex Ternana per circa quattro mesi. Proprio nella fase più critica della stagione.

Chissà quanto potrà impattare sul rendimento del Catania l'assenza del suo elemento di punta, capace finora di incidere sia in termini di gol che di personalità in modo tutt'altro che trascurabile sul cammino dell'elefantino.