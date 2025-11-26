Catania, Cicerelli dopo l'infortunio: "Grazie ai tifosi per l'affetto. Tornerò più forte di prima"

Dopo il gravissimo infortunio subito nel corso dell’ultima gara di campionato – frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra – che compromette il resto della sua stagione, l’attaccante del Catania Emmanuele Cicerelli ha commentata sui propri canali social la tegola che gli è caduta in testa, ringraziando i tifosi per l’affetto che gli hanno dimostrato:

“È difficile condensare in poche parole le emozioni contrastanti che mi percorrono in queste ore, ci tengo però a ringraziare tutti per questo affetto smisurato che mi state dimostrando . - si legge sul profilo del calciatore - Dovrò stare lontano dal campo per un po’ ma non smetterò un secondo di seguire i miei compagni, con i quali abbiamo creato uno splendido gruppo e di fare il tifo per loro, per voi, per Noi Vi prometto che darò tutto me stesso per tornare il prima possibile e più forte di prima”.

Di seguito il comunicato della società etnea sull’infortunio del classe ‘94: "Catania Football Club rende noto che Emmanuele Pio Cicerelli, costretto dalle conseguenze di un duro intervento falloso a lasciare il campo dopo pochi minuti di gioco con il Latina e successivamente sottoposto a risonanza magnetica e TAC, ha riportato una frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra. La gravità dell'infortunio rende necessari accertamenti diagnostici supplementari e ulteriori visite specialistiche per determinare l'indicazione chirurgica o conservativa e il periodo di immobilizzazione che dovrà precedere l'avvio del percorso di riabilitazione".