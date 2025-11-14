Catania, Toscano: "Quando crei un ambiente sereno non ti scalfisce niente"

Domenico Toscano, tecnico del Catania, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Casarano. Queste le sue parole riportate da tuttocalciocatania: "Abbiamo svolto una settimana come tutte le altre. Se oggi sei in testa alla classifica è perchè hai lavorato per arrivarci. Non è facile, rimanerci è la cosa più importante. Dobbiamo continuare a lavorare così, dare continuità alla nostra crescita. Vedo settimana dopo settimana e giorno dopo giorno crescere la squadra come gruppo, nello stare bene insieme, nel lavorare con entusiasmo, attenzione, intelligenza, divertendosi. Sapendo che devi curare ogni dettaglio e particolare per affrontare la partita nel modo giusto”.

“L’aspetto mentale è fondamentale, non cambia se giochi prima delle dirette concorrenti o dopo. Mi piace la nostra unione come club, calciatori, staff e ambiente. Ho visto immagini incredibili dello store ufficiale, i ragazzi sono tornati incredibilmente felici per l’affetto e l’entusiasmo riscontrato. Queste cose le devi alimentare con il lavoro quotididiano, capendosi reciprocamente, vedendosi e stando insieme sempre di più. Questo ti ha portato ad occupare oggi il primo posto, fermo restando che è ancora presto. Il gruppo ha margini di miglioramento incredibili sotto tutti i punti di vista, soprattutto mentali. A me spetta il compito di farli migliorare come calciatori, come gruppo e uomini. Vedo grande partecipazione”.

“Cultura del lavoro, alchimia, feeling con club, staff e ambiente. Questo porta ad arrivare fino in fondo a giocarti qualcosa d’importante e lo sto rivedendo a Catania. Poi il campionato è lungo. Importante costruire queste basi, riuscendo a superare ogni ostacolo con la giusta attenzione, dando il giusto peso e la giusta importanza a qualsiasi avversario come stiamo facendo. Pensiamo a noi stessi, al fatto che abbiamo lavorato per raggiungere la classifica attuale. Non alle problematiche degli avversari. Quando crei un ambiente sereno non ti scalfisce niente. Come non ci ha scalfito il periodo in cui i risultati non erano quelli che volevamo. C’è tranquillità, serenità e tranquillità nell’ambiente”.