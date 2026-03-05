Catania ko, Toscano: "Una sconfitta per il calcio scoprire il giorno prima del divieto di trasferta"

Domenico Toscano, allenatore del Catania, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta arrivata oggi in casa del Benevento: “Partita giocata bene, su un campo difficile contro una squadra forte. Abbiamo ripetuto la stessa prestazione fatta a Salerno e messo timore alla capolista, tanto da indurre l’allenatore a mettere un difensore in più nel momento di maggiore pressione nostra. Poi è normale dover rischiare qualcosa, perché per accorciare la classifica avremmo dovuto vincere qui. Forse se avessimo terminato il primo tempo in vantaggio avremmo potuto gestire meglio, però il Benevento non ha costruito grossi pericoli e noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi, meritavano un risultato diverso”.

Avvicinamento amaro, con l’assenza dei tifosi. Ha un po’ turbato questa gara?

“Ma sicuramente. Avere la notizia dell’assenza dei nostri tifosi un giorno prima credo sia stata una sconfitta del calcio. Una partita di cartello, così bella, tra due tifoserie gemellate… Nonostante questo abbiamo fatto una buona prestazione. Lo ripeto: mi dispiace più per i ragazzi che per me come allenatore”.

Comincia un’altra stagione, i playoff diventano una sorta di imbuto: la B resta il sogno?

“Assolutamente sì, da domani iniziamo a prepararci per lunedì. Tutte queste partite devono portarci ad affrontare i playoff nel migliore dei modi: sono un terno al lotto. Però ci devi arrivare bene. Vista la squadra, a Salerno e oggi, sono fiducioso. Questi ragazzi meritano di andare in Serie B”.