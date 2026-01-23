Cavese, Awau verso il Catania? Prosperi: "Ha male al ginocchio, ma dovrà dare il 100% finchè rimarrà"

Era il 29 agosto scorso, e la Cavese annunciava l'arrivo di Theophilus Awua per il centrocampo blufoncè, ma dopo questa prima parte di stagione, l'avventura del nigeriano in Campania potrebbe anche terminare, perché su di lui è forte l'interesse del Catania, capolista del medesimo girone dei campani, il Girone C di Serie C.

Della questione, in risposta a precisa domanda, ha parlato il tecnico Fabio Prosperi, nel corso della conferenza stampa che anticipa il match di stasera contro il Giugliano: "Il ragazzo ha preso una ginocchiata venerdì, ha lamentato un dolore che gli ha impedito di allenarsi, gli ho chiesto stamani (ieri, ndr) se mi avesse dato la disponibilità per la gara contro il Giugliano, mi ha detto di no perché ha paura di farsi male, quindi non lo convoco. I rumors circa il suo passaggio al Catania? So che c'è qualche chiacchiera, ma a me interessa poco. Anche Lepore venerdì aveva già un accordo con un'altra formazione, ma ha giocato al massimo e poi è andato via".

Prosperi, però non si sbilancia sulle possibili entrate: "Abbiamo delle situazioni da sistemare sicuramente, dobbiamo sistemare alcuni ruoli dove abbiamo piccole carenze e lo faremo il prima possibile. Ma la società sa già tutto".