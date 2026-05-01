Roma, Dybala punta la Fiorentina. Il futuro è ancora da scrivere

Quattro finali per riprendersi la Roma e scrivere il proprio futuro. Paulo Dybala è tornato finalmente ad assaporare il campo contro il Bologna dopo oltre tre mesi di stop per la lesione al menisco, ma ora deve alzare il livello: l’obiettivo è una maglia da titolare già nella sfida di lunedì contro la Fiorentina.

La Joya sta lavorando intensamente per ritrovare ritmo, brillantezza e soprattutto fiducia nei propri mezzi. Nella conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma, Gian Piero Gasperini aveva sottolineato come Dybala avesse bisogno di ritrovare confidenza nei movimenti e nel calciare il pallone dopo il lungo stop. Allo Stadio Dall’Ara è partito dalla panchina, vedremo se - dopo due settimane piene di lavoro in gruppo - riuscirà a convincere il tecnico.

Intanto, la Fiorentina rappresenta anche il primo snodo per provare a guadagnarsi il rinnovo con la Roma. Nonostante il Boca Juniors spinga per portarlo a La Bombonera, Dybala continua a dare priorità alla permanenza nella Capitale ed è disposto anche a venire incontro alle esigenze del club pur di restare. Molto, però, passerà dal campo: ritrovare continuità e incidere in un finale di stagione così delicato per la Roma aiuterebbe a convincere tutti dentro Trigoria a puntare ancora su di lui e sul suo talento.